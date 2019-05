Et skjult talent, Per Frimann?

Den danske fodboldkommentator hos TV3 Sport, Per Frimann, dækker søndag Superliga-opgøret mellem FC København og FC Nordsjælland i Telia Parken.

Og vanen tro i sæsonens sidste hjemmekamp, blev der efter 13 minutter af opgøret, holdt badedyrsfest på tribunerne, hvor tusindvis af badedyr blev kastet mod banen.

Den 'fest' deltog også Per Frimann i, som du kan se i videoen øverst i artiklen.

Han fik nemlig anskaffet sig en lyserød plastikguitar, som han lige gav et lille nummer på over for sin medkommentator, Carsten Werge.

Tilsyneladende til stor underholdning for dem begge.

Om Per Frimann har et musikalsk talent og rent faktisk kan give den gas på en rigtig guitar, melder historien ikke noget om.

Efter opgøret mellem FC København og FC Nordsjælland skal løverne fra København officielt kåres som danske mestre og have overrakt guldmedaljer.