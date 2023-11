»Der er ikke noget at se, som gør, at han skulle forstuve nogle fingre.«

Sådan lød det tidligere torsdag, da B.T. foreholdt Randers FC-direktør Søren Pedersen den straf for aggressiv og truende adfærd, som han er blevet tildelt af Fodboldens Disciplinærinstans efter et sammenstød med Superliga-dommer Jonas Hansen i kølvandet på Randers FC-Brøndby IF-kampen 22. oktober.

Her indberettede dommeren blandt andet, at han på grund af et hårdt håndslag fra Randers FC-bossen forstuvede sin tommelfinger, ligesom Pedersen »opførte sig på en yderst aggressiv og truende måde«, lyder det. Blandt andet ved at pege truende på dommeren.

Nu har B.T. i samarbejde med Viaplay skaffet videomateriale, der viser sammenstødet mellem Randers FC-bossen og kampdommeren. Det kan du se i toppen af artiklen.

Jonas Hansen gav i løbet af 2-2-kampen et gult kort til Brøndby-forsvarer Jacob Rasmussen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Hansen gav i løbet af 2-2-kampen et gult kort til Brøndby-forsvarer Jacob Rasmussen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Sammenstødet koster Randers FCs direktør en bøde på 5.000 kroner - det fremgår af Fodboldens Disciplinærinstans' kendelse.

Her lyder dommerens supplerende bemærkninger om episoden:

»Randers FC's direktør slog hårdt i linjedommeren og dommerens hånd. I den forbindelse hev han endvidere fast i dommeren, så han mistede balancen.«

»Samtidig kaldte han ham for 'ringe' og 'pinlig' og hævdede, at dommeren dømte imod Randers FC.«

»Dommeren har endvidere oplyst, at Pedersen aggressivt pegede mod hans ansigt på meget kort afstand, hvorefter han fik besked om at gå væk. Søren Pedersen fortsatte med at råbe og skælde ud på dommerne, indtil dommertrioen havde forladt banen.«

Og af den årsag idømte Disciplinærinstansen altså Superliga-bossen en bøde, fordi han overtrådte DBUs adfærdskodeks om blandt andet at respektere og værne om andres integritet og værdighed, ligesom det ikke er tilladt at bruge krænkende gestus eller sprog til at fornærme nogen på nogen måde.

Det fremgår desuden, 'at de hårde håndtryk er en skærpende omstændighed' i kendelsen.

Søren Pedersen selv lægger sig fladt ned over situationen og er ked af sprogbrugen, hvor han erkender, at han skulle have haft trukket luft ind - han mener dog som bekendt ikke, at videomaterialet viser noget, der gør, at dommeren skulle forstuve fingeren.

B.T. har været i kontakt med DBUs dommerformand Michael Johansen, som oplyser, at man ikke har yderligere kommentarer til sagen, der betragtes som værende afsluttet.