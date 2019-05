Ikke alle fans er lige glade for at se fotografer.

Og forud for dagens derby mellem FC København og Brøndby var den så gal igen.

Søndag middag var der arrangeret en fanmarch for FCK-tilhængere, der skulle gå samlet fra Sankt Hans Torv til Telia Parken.

Men da B.T.s udsendte fotograf skulle filme marchen, var det ikke alle, der var helt tilfredse.

Flere fans gik således efter fotografen og forsøgte at få ham fjernet ved at skubbe, ligesom de råbte: »Fuck af med dig!« Du kan se hændelsen i videoen øverst i artiklen.

B.T:s fotograf beskriver, hvordan det er noget, der er blevet værre og værre.

Han fortæller dog samtidig, at det som regel blot er nogle enkelte 'tosser' forrest i marchen, der er ubehagelige over for ham. Resten er søde og venlige.

FC København kan med en sejr over Brøndby i dagens derby sikre sig sit 13. danske mesterskab.

Ender FC Midtjylland derimod med at sætte point til mod OB, er københavnerne mestre uanset resultatet i Parken.

Opgøret starter klokken 16.00.

