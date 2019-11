Det er ikke altid nemt at lave live-tv. Og det er slet ikke nemt, hvis man bryder ud i grin, mens man er på skærmen.

Lige præcis det skete fredag aften i TV3 Sports studie, da en seriøs optaktssnak om AGFs kamp mod Brøndby pludselig stak helt af.

Lige pludselig nyser fodboldeksperten Poul Hansen nemlig ved sin mikrofon, og det får både Joachim Boldsen og Peter Graulund til at grine helt ustoppeligt.

Du kan se det morsomme klip i videoen øverst i artiklen.

De to herrer kan i første omgang slet ikke stoppe, og det bliver ikke bedre af, at Poul Hansen bliver lidt irriteret over sine kollegaer.

Til sidst får Boldsen og Graulund dog taget sig sammen...men kun lige indtil de fortsætter deres grineflip.

Alt imens forsøger vært Mads Laudrup at holde styr på sin flok, i hvad der virker som en yderst utaknemmelig opgave.

