Medaljerne er uddelt - og det samme er nedrykningsbilletterne.

Derfor er det tid til den helt store Superliga-evaluering i dagens udgave af Fodbold FM. Vi skal - blandt meget andet - have udpeget sæsonens højde- og lavpunkter, og så udtager vi også et All Star-hold

Og hvad med de danske spillere i Premier League? Hvordan ser fremtiden ud for dem?

Dagens panel er Ken Ilsø, Thomas Kristensen og Steffen Dam. Vært er Søren Paaske. Du kan se med live øverst i denne artikel og på facebook fra klokken 13.00.