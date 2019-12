Viktor Fischer var i fokus, da FC København søndag slog Brøndby 2-1 på hjemmebane i Superligaen.

Efter en længere periode uden mål fik han endelig taget hul på bylden, da han scorede begge FCK's mål i opgøret. Og det var han tilsyneladende så lykkelig for, at han råbte sin stemme væk.

For stemme var der ikke meget af, da han og Rasmus Falk blev interviewet i TV3 Sports studie umiddelbart efter kampen. Til stor underholdning for både holdkammeraten Rasmus Falk og vært Camilla Martin.

SE DET SJOVE INTERVIEW I VIDEOEN ØVERST.

Dame N'Doye og Viktor Fischer jubler i røgen efter scoring til 2-1 under Superligakampen i Parken mellem FC København og Brøndby IF, søndag den 1. december 2019. (Foto: Claus Bech/Scanpix 2019) Foto: Claus Bech Vis mere Dame N'Doye og Viktor Fischer jubler i røgen efter scoring til 2-1 under Superligakampen i Parken mellem FC København og Brøndby IF, søndag den 1. december 2019. (Foto: Claus Bech/Scanpix 2019) Foto: Claus Bech

»Det bliver et langt interview, det her,« når man lige at høre Rasmus Falk sige, inden Fischer for alvor kommer i gang med at svare på Camilla Martins spørgsmål med sin meget hæse hviske-stemme.

Og alt imens Fischer forsøger at genvinde noget af stemmen, tager Rasmus Falk over og sætter ord på Fischers indsats.

»Hold kæft jeg synes, jeg lyder dum,« afbryder Viktor Fischer sig selv undervejs i interviewet, da han endelig får kæmpet sig igennem på trods af den manglende stemme.

Med sejren over Brøndby er FC København fire point efter FC Midtjylland, der skal i aktion mandag aften mod Silkeborg.