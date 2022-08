Lyt til artiklen

Søndag har været en følelsesmæssig hård dag for Lyngby, da Andreas Bjelland løb ind i en mareridtsskade.

Men det var i særdeleshed en emotionel omgang for Lyngby-anføreren Marcel Rømer, da hans klub spillede mod Viborg.

For ikke nok med, at chokskaden satte sig i kroppen på lyngbyerne, fik Rømer en helt særlig hyldest, der frembragte tårer i øjnene på den 31-årige spiller. Den omhandlede en voldsom episode tidligere på året, hvor Rømer pludseligt mistede sin kone.

Du kan se det rørende klip øverst i artiklen.

Marcel Rømer havde en meget følelsesladet dag på stadion i Viborg. Her tager han sig af holdkammeraten Andreas Bjelland efter sidstnævntes alvorlige skade.

Dødsfaldet skete sidst i februar og har selvsagt efterladt dybe spor for Rømer selv, parrets to børn, men også for hele klubben.

Efter opgøret mod Viborg klappede en stor del af stadion af Marcel Rømer, der har en fortid i klubben. Anføreren brød ud i gråd og slog sig selv på hjertet, da han modtog den smukke hyldest fra modstanderholdets fans.

Samtidig klappede han tilbage og kunne næsten ikke være i sig selv, da fansene råbte 'en rigtig Viborg-dreng,' efter ham.

Lyngby tabte opgøret 2-1 efter at have været foran mod Viborg.

Kampen blev fløjtet af efter 18 tillægsminutter, da opgøret blev afbrudt af torden og dernæst af Bjellands alvorlige skade.

