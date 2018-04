Brøndby vandt en sikker sejr på 3-0 i Aalborg og tangerede klubrekorden som ubesejret.

Med en sejr på 3-0 over AaB har Brøndby lagt pres på konkurrenterne fra FC Midtjylland. Mesterskabskandidaten har samtidig bragt en gammel klubrekord i spil.

Kampen på Aalborg Portland Park blev den 21. superligakamp i streg uden nederlag til vestegnsmandskabet. Dermed tangerer Brøndby klubrekorden fra 1991.

Gennem stærk boldbesiddelse og et dynamisk pres var sejren aldrig i fare for Brøndby.

Gæsterne sad fuldstændigt på kampen i første halvleg og gav i opgørets sidste halvdel mere plads til AaB. Nordjyderne formåede dog aldrig at forvalte den.

Brøndby havde fra kampens første minutter et klart overtag. Det kastede et mål af sig efter 20 minutter.

I en omstilling efter et AaB-boldtab bragede højreback Johan Larsson bolden ind bag målmand Jacob Rinne.

Et kvarter senere headede angriberen Kamil Wilczek på Kasper Fiskers indlæg og gjorde det til 2-0.

Med fire minutter tilbage af første halvleg gjorde angriber Teemu Pukki det til 3-0 ved at sætte en sikker fod på Anthony Jungs flade indlæg.

Det blev ikke til flere mål i kampen, hvor AaB's midterforsvarer Jores Okore sluttede med at blive udvist for at sparke Jan Kliment.

Brøndby har ikke tabt siden august sidste år. Det er dog FC København, der fortsat sidder tungt på ligarekorden som ubesejret. Den lyder på 35 kampe på stribe.

KAMPENS KARAKTERER



AaB (4-5-1)

Snit: 2,2

Jacob Rinne 4

Patrick Kristensen 02

Jores Okore 00

Kasper Pedersen 4

Jakob Ahlmann 02

Kasper Kusk (ud: 65.) 02

Edison Flores 02

Magnus Christensen (ud: 84.) 02

Filip Lesniak (ud: 74.) 02

Yann Rolim 02

Jannik Pohl 02

Pavol Safranko (ind: 65.) 02

Oliver Abildgaard (ind: 74.) UB

Robert Kakeeto (ind: 84.) UB



Brøndby IF (4-4-2)

Snit: 7,5

Frederik Rønnow 7

Johan Larsson 10

Hjörtur Hermansson 7

Paulus Arajuuri 4

Anthony Jung 7

Kasper Fisker 7

Lasse Vigen Christensen 7

Hany Mukhtar (ud: 73.) 10

Simon Tibbling (ud: 81.) 7

Kamil Wilczek 7

Teemu Pukki (ud: 59.) 10

Jan Kliment (ind: 59.) 7

Christian Nørgaard (ind: 73.) UB

Besar Halimi (ind: 81.) UB

Du kan se, hvordan kampen gik i LIVE-bloggen herunder: