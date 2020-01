»Fuck Red Bull« og »Hellere konkurs end RB«.

Sådan står det skrevet på bannere, der tirsdag aften hænger ude foran Brøndby Stadion.

B.T. har således fået tilsendt et billede, der viser, hvordan banneret hænger foran Indgang C, mens to andre billeder fra to forskellige Twitter-brugere Nicklas Lagerstorf viser et banner et andet sted foran stadion.

Det var tirsdag morgen, at mediet InsideBusiness kunne fortælle, at den østrigske mangemilliardær Dietrich Mateschitz, der er medejer af Red Bull, skulle være særdeles interesseret i klubben, og at han også har været på besøg på Vestegnen.

Og de rygter fik tirsdag eftermiddag de aktive fans i Brøndby til at tage kraftig afstand fra Red Bull som investor i klubben.

»På vegne af den aktive fanscene i Brøndby vil vi gerne slå fast, at enhver form for forhandling med Red Bull er fuldstændig uhørt set fra vores side. Red Bull står for alt det, som vi afskyr, og som vi alle dage har kæmpet for ikke skulle ske med vores elskede klub.«

»Hvis Red Bull gør sit indtog i Brøndby IF, vil vi som aktiv fanscene ikke længere kunne identificere os med klubben,« skriver de på deres hjemmeside.

Og meget tyder altså på, at det er den selvsamme bekymring og forargelse af Red Bull som en mulig medejer, der har fået nogen til at sætte bannerne op på stadion.

B.T. har tirsdag været i kontakt med Brøndby-ejer Jan Bech Andersen, der afviser, at han har hørt fra Red Bull.

»Nej, jeg har ikke været i kontakt med RB (Red Bull, red.),« skriver Jan Bech Andersen i en mail til B.T.

Han understregede samtidig, at han ikke er vidende om, at Dietrich Mateschitz, der er god for i omegnen af 130 milliarder kroner, har været på besøg på Vestegnen.

Klubben står foran en emission, hvor en medinvestor til Jan Bech Andersen ligner en oplagt mulighed, men her slog Jan Bech Andersen også fast, at det ikke er et 'must' at en partner ind.

I en selskabsmeddelelse tirsdag gør Brøndby det også klart, at de vil melde noget ud, hvis de på et tidspunkt er i konkrete forhandlinger med en investor.

Noget, der altså ikke er på nuværende tidspunkt, forsikrer de.

Det har været en hektisk dag i Brøndby IF.

Udover rygterne om Red Bull som ny medejer har klubben meddelt, at de sælger deres polske angriber Kamil Wilczek til tyriske Göztepe, mens Arbejdernes Landsbank stopper som hovedsponsor i 2021.

B.T. har indtil videre forgæves forsøgt at få en kommentar fra Brøndby IF angående de tre bannere foran klubbens stadion.