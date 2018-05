Når Brøndby og FCK tørner sammen i Parken søndag eftermiddag, vil der være flere betjente på stedet end normalt.

Oprustningen er en konsekvens af de optøjer, der var foran Parken sidste fredag, hvor omkring 70 personer angreb en bus med FCK-fans.

Det oplyser Rasmus Agerskov Schultz, der er vicepolitiinspektør i Københavns Politi.

»Efter sådan en hændelse bliver vi nødt til at se på, hvilket trusselsbillede mod dagens afvikling af kampen der måtte være både under og efter.«

Brøndby fans før Superligaens mesterskabsspil i Telia Parken. Foto: Liselotte Sabroe Brøndby fans før Superligaens mesterskabsspil i Telia Parken. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi skal sikre, at de 90 procent, der godt kan finde ud af at gå ind og se fodbold og nyde sådan en solskinsdag her, kan gøre det i god ro og orden,« siger han.

Ifølge vicepolitiinspektøren vil politiet gribe ind ved det mindste optræk til uorden.

Angrebet gik ud over fanfraktionen Sektion 12's bus. Der var omkring 20 personer i bussen, da det skete. De var på vej mod Horsens til fodboldkamp.

FCK fans før Superligaens mesterskabsspil mellem FCK-Brøndby i Telia Parken. Foto: Liselotte Sabroe FCK fans før Superligaens mesterskabsspil mellem FCK-Brøndby i Telia Parken. Foto: Liselotte Sabroe

De angribende bar ifølge politiet gule trøjer, og de sympatiserer formentlig med Brøndby, lød meldingen i timerne efter overfaldet.

Fem personer, der alle er i tyverne, blev varetægtsfængslet dagen efter optøjerne.

De er blevet sigtet for i forening at deltage i slagsmål eller anden grov forstyrrelse af ro og orden samt medvirken til vold og hærværk.

Foto: Liselotte Sabroe Foto: Liselotte Sabroe

Fire personer blev kørt på skadestuen efter angrebet på bussen og blev set efter for slag og spark.

»Når der har været sådan et angreb på en fanbus, så kan vi frygte, at der vil komme en gengældelsesaktion.«

»Om den kommer i dag eller på et andet tidspunkt, det ved vi ikke. Men vi er nødt til at tage vores forholdsregler,« siger vicepolitiinspektøren.

Brøndby fans og politi før Superligaens mesterskabsspil mellem FCK-Brøndby i Telia Parken. Søndag den 6 maj 2018. Foto: Liselotte Sabroe Brøndby fans og politi før Superligaens mesterskabsspil mellem FCK-Brøndby i Telia Parken. Søndag den 6 maj 2018. Foto: Liselotte Sabroe

Kort før klokken 14 har politiet ikke oplevet optøjer eller foretaget nogen anholdelser knyttet til kampen.

Brøndby ligger foran FCK i kampen om mesterskabet og er desuden i pokalfinalen.

/ritzau/