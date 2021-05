En festlig gourmetrestaurant i Indre København og et millionpalæ i Nordsjælland.

Det er de rammer, som Brøndby-spillerne fester i tirsdag aften og nat, dagen efter klubbens første mesterskab i 16 år.

Den sensationelle titel skal fejres med manér.

Se billeder af Brøndby-spillernes fejring her og i bunden af artiklen.

Lasse Vigen ankommer til middagen. Foto: Henrik Petersen/Byrd Vis mere Lasse Vigen ankommer til middagen. Foto: Henrik Petersen/Byrd

Efter en middag i centrum af København, hvor spillerne ankom omkring klokken 19, gik turen videre til et enormt Strandvejs palæ med 16 værelser og et boligareal på lidt under 1.000 kvadratmeter.

Ifølge B.T.s oplysninger får kun 50 udvalgte lov at komme med til festen i palæet, der sidste år var på markedet til et gigantisk millionbeløb.

Flere populære kvindelige Instagram-personligheder i København har fået invitationen til aftenens Brøndby-bal på palæet.

En gruppe Brøndby-spillere ankommer til Indre By anført af Andreas Maxsø. Foto: Henrik Petersen/Byrd Vis mere En gruppe Brøndby-spillere ankommer til Indre By anført af Andreas Maxsø. Foto: Henrik Petersen/Byrd Jesper Lindstrøm og Joel Kabongo. Foto: Henrik Petersen/Byrd Vis mere Jesper Lindstrøm og Joel Kabongo. Foto: Henrik Petersen/Byrd Michael Lumb var i strålende humør, da partybussen hentede spillerne i København for at sætte kursen mod Nordsjælland. I baggrunden står Jens Martin Gammelby, som har været udlejet til Lyngby det seneste halve år. De er netop rykket ned. Foto: Henrik Petersen/Byrd Vis mere Michael Lumb var i strålende humør, da partybussen hentede spillerne i København for at sætte kursen mod Nordsjælland. I baggrunden står Jens Martin Gammelby, som har været udlejet til Lyngby det seneste halve år. De er netop rykket ned. Foto: Henrik Petersen/Byrd Bussen, som spillerne blev hentet af i København. Foto: Henrik Petersen/Byrd Vis mere Bussen, som spillerne blev hentet af i København. Foto: Henrik Petersen/Byrd Brøndby-spillerne tog sig tid til at snakke foran partybussen, der fragtede dem nordpå. Foto: Henrik Petersen/Byrd Vis mere Brøndby-spillerne tog sig tid til at snakke foran partybussen, der fragtede dem nordpå. Foto: Henrik Petersen/Byrd Brøndby-spillerne fik også kvindeligt selskab i løbet af aftenen. Foto: Henrik Petersen/Byrd Vis mere Brøndby-spillerne fik også kvindeligt selskab i løbet af aftenen. Foto: Henrik Petersen/Byrd

Ankomsten til luksuspalæet i Nordsjælland. Vis mere Ankomsten til luksuspalæet i Nordsjælland.

Kevin Mensah ankommer til festen nordpå. Vis mere Kevin Mensah ankommer til festen nordpå.

Spillerne ankommer til Nordsjælland. Vis mere Spillerne ankommer til Nordsjælland. Partybussen ankommer i Nordsjælland. Vis mere Partybussen ankommer i Nordsjælland.