Mens guldfesten har væltet Vestegnens gader og store dele af København, er der også guldrus i Folketingssalen.

Tirsdag var der møde, hvor en række lovforslag skulle behandles, herunder forslag om at hente danske børn fra flygtningelejre i Syrien og militære bidrag.

Brøndby-guldet var dog også på dagsordenen, og flere af de fremmødte politikere afslørede deres blå-gule hjerte, da Folketinget gik Brøndby-amok.

Skatteminister Morten Bødskov (th.) og Kristian Hedegaard fra Radikale havde iklædt sig Brøndby-farver til dagens møde.

Rusen gik endda på tværs af partier blandt landets toppolitikere.

På billederne ser man både skatteminister Morten Bødskov (S), Kristian Hegaard (R) og Rosa Lund (EL) i deres Brøndby-trøjer, dagen efter holdet kunne fejre sit første mesterskab i 16 år.

Guldet kom i hus, da Brøndby slog FC Nordsjælland 2-0 på Brøndby Stadion og henviste FC Midtjylland til andenpladsen.

Allerede i går jublede en række politikere og sportsfolk over Brøndbys triumf. Det kan du læse mere om her.

Rosa Lund er også Brøndby-fan, og det viste hun i Folketinget tirsdag.

Enhedslistens Rosa Lund og Skatteminister Morten Bødskov med Brøndby trøjer under møde i Folketingssalen, hvor en række lovforslag bliver behandlet.

Radikales Kristian Hegaard og løsgænger Inger Støjberg under møde i Folketingssalen.