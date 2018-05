Mandag kunne FC Midtjylland lade sig hylde på MCH Arena som danske mestre.

Og tirsdag tager spillerne og trænerne så turen til både Herning, Holstebro og Ikast for at fejre guldet med hele regionen.

Du kan se fejringen i Herning her, hvor tusindvis af mennesker er mødt op for at hylde deres helte.

I dag hyldes spillere og træner på torvet i Herning af tusindvis af fans, der er mødt op. Foto: Jens Nørgaard Larsen I dag hyldes spillere og træner på torvet i Herning af tusindvis af fans, der er mødt op. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Også Hernings borgmester Lars Krarup er med til fejringen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Også Hernings borgmester Lars Krarup er med til fejringen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Der er stuvende fuldt på torvet i Herning. Foto: Jens Nørgaard Larsen Der er stuvende fuldt på torvet i Herning. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Klubbens maskot er mere end klar! Foto: Jens Nørgaard Larsen Klubbens maskot er mere end klar! Foto: Jens Nørgaard Larsen

FC Midtjyllands guld-træner, Jess Thorup. Foto: Jens Nørgaard Larsen FC Midtjyllands guld-træner, Jess Thorup. Foto: Jens Nørgaard Larsen

De glade spillere gav sig til til at hilse på nogle af de fremmødte.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Foto: Jens Nørgaard Larsen

Mandagens matchvinder, Marc Dal Hende. Foto: Jens Nørgaard Larsen Mandagens matchvinder, Marc Dal Hende. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Erik Sviatchenko hilser på de fremmødte. Foto: Jens Nørgaard Larsen Erik Sviatchenko hilser på de fremmødte. Foto: Jens Nørgaard Larsen

FCM-spillerne hyldes på den opsatte scene i Herning. Foto: Jens Nørgaard Larsen FCM-spillerne hyldes på den opsatte scene i Herning. Foto: Jens Nørgaard Larsen

FCM-anfører Jakob Poulsen interviews på scenen efter mandagens store triumf. Foto: Jens Nørgaard Larsen FCM-anfører Jakob Poulsen interviews på scenen efter mandagens store triumf. Foto: Jens Nørgaard Larsen

FC Midtjylland får stor hyldest på torvet i Herning. Foto: Jens Nørgaard Larsen FC Midtjylland får stor hyldest på torvet i Herning. Foto: Jens Nørgaard Larsen

FC Midtjylland blev mandag aften danske mestre i fodbold, da de slog AC Horsens 1-0 på hjemmebane. I dag hyldes spillere og træner på torvet i Herning. Foto: Jens Nørgaard Larsen FC Midtjylland blev mandag aften danske mestre i fodbold, da de slog AC Horsens 1-0 på hjemmebane. I dag hyldes spillere og træner på torvet i Herning. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Der var også tid og plads til en særlig hyldest til klubbens anfører, Jakob Poulsen og træner Jess Thorup.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Foto: Jens Nørgaard Larsen

Også Jess Thorup modtog en særlig hyldest på scenen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Også Jess Thorup modtog en særlig hyldest på scenen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

FC Midtjylland blev mandag aften danske mestre i fodbold, da de slog AC Horsens 1-0 på hjemmebane.I dag er spillere og trænere blevet hyldet. Foto: Jens Nørgaard Larsen FC Midtjylland blev mandag aften danske mestre i fodbold, da de slog AC Horsens 1-0 på hjemmebane.I dag er spillere og trænere blevet hyldet. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Der blev også taget billeder med de mange fremmødte.