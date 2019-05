Et mesterskab skal selvfølgelig fejres.

Og søndag aften var der lagt i kakkelovnen til den helt store guldfest på den eksklusive natklub Arch, der ligger i indre København.

Efter fejring i Telia Parken, middag og et tøjskift tog de nykårede danske mestre ud i nattelivet.

Arch er ejet af den danske producer Remee, og dørene til guldfesten blev åbnet klokken 23, hvorefter køen ligeså stille begyndte at vokse, i takt med spillerne ankom.

Forsvarsspilleren Michael Lüftner, der har været ude størstedelen af sæsonen med en skade, ankom samtidig med Denis Vavro og Jesse Joronen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Forsvarsspilleren Michael Lüftner, der har været ude størstedelen af sæsonen med en skade, ankom samtidig med Denis Vavro og Jesse Joronen. Foto: Nils Meilvang

Nicolai Boilesen (tv.) ankommer. Foto: Nils Meilvang Vis mere Nicolai Boilesen (tv.) ankommer. Foto: Nils Meilvang

Mohamed Daramy (tv.) og Jonas Wind (th.). Foto: Nils Meilvang Vis mere Mohamed Daramy (tv.) og Jonas Wind (th.). Foto: Nils Meilvang

Viktor Fischer (tv.) ankom omkring klokken 01.00 Foto: Nils Meilvang Vis mere Viktor Fischer (tv.) ankom omkring klokken 01.00 Foto: Nils Meilvang

Robert Skov havde som den eneste en FCK-trøje på til fest. Foto: Nils Meilvang Vis mere Robert Skov havde som den eneste en FCK-trøje på til fest. Foto: Nils Meilvang

Dame N'Doye var en af de sidste, der ankom. Foto: Nils Meilvang Vis mere Dame N'Doye var en af de sidste, der ankom. Foto: Nils Meilvang

FCKs cheftræner Ståle Solbakken ankom til Arch kort før klokken 01.00. Foto: Nils Meilvang Vis mere FCKs cheftræner Ståle Solbakken ankom til Arch kort før klokken 01.00. Foto: Nils Meilvang

Mikael Antonsson ankommer til festen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Mikael Antonsson ankommer til festen. Foto: Nils Meilvang

B.T.s reportere på stedet kunne omkring 23.30 fortælle, at FCK-spillerne var begyndt at komme. Dog ikke samlet, og de store stjerner lod da også vente på sig. De kom ligeså stille i løbet af nattetimerne, og det var ikke kun spillerne, der skulle feste.

Det samme skulle flere omkring holdet - herunder Per Wind - og staben begyndte at ankomme efter midnat. Da klokken ramte 01.00 ankom klubbens to topscorere Dame N'Doye og Robert Skov - sidstnævnte havde som den eneste en FCK-trøje på - og det er nok ikke utænkeligt, at der er tale om fest til den lyse morgen.

FCK-spillerne kan også sagtens gå til den. For et kig på spillernes kalender viser, at de har fået en fridag mandag ovenpå søndagens store guldfest.

Udover guldvinderne var der også flere kendte, der lagde vejen forbi Arch søndag aften - blandt dem var skuespillerne Dar Salim og Pilou Asbæk.

Skuespilleren Dar Salim var blandt gæsterne på Arch søndag aften. Foto: Nils Meilvang Vis mere Skuespilleren Dar Salim var blandt gæsterne på Arch søndag aften. Foto: Nils Meilvang

Skuespilleren Pilou Asbæk var også med til guldfejringen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Skuespilleren Pilou Asbæk var også med til guldfejringen. Foto: Nils Meilvang

Der var mødt mange mennesker op for at feste på Arch søndag aften. Foto: Nils Meilvang Vis mere Der var mødt mange mennesker op for at feste på Arch søndag aften. Foto: Nils Meilvang

FC Københavns 13. mesterskab kom i hus efter en sejr på 3-2 over ærkerivalerne fra Brøndby søndag eftermiddag i Telia Parken.

Sejren betød, at FC Midtjylland ikke længere kunne hente Ståle Solbakkens mandskab, der lige nu fører Superligaen med 14 point ned til midtjyderne.

Der er tre kampe tilbage i foråret, og i næste runde gælder det FC Midtjylland.

Heldigvis for løvberne er det først om en uge, og der er dermed rig mulighed for at fejre guldet og pleje tømmermændene efter søndagens brag.