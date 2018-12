OB sænkede lørdag eftermiddag Vendsyssel med 2-0.

Casper Nielsen og Janus Drachmann markede sig med flotte kampe for det sejrende hjemmehold, men det var Bashkim Kadrii, der med to scoringer både stjal overskrifter og topkarakter. Her er B.T.s karakterer fra lørdagens enlige Superliga-opgør:

OB

Sten Grytebust 6

Marco Lund 6

Jeppe Tverskov 6

Alexander Ludwig 6

Ryan Laursen (ud: 72.) 6

Julius Eskesen (ud: 85.) 6

Janus Drachmann 7

Casper Nielsen 7

Troels Kløve 5

Bashkim Kadrii 8

Nicklas Helenius 5

Mikkel Desler (ind: 72.) UB

Anders K. Jacobsen (ind: 78.) UB

Kamil Vacek (ind:85.)

Vendsyssel FF

Nicolai Flø 5

Alexander Juel Andersen 5

Sander Fischer 4

Søren Henriksen 5

Brandao 4

Morten Brander Knudsen 4

Mikkel Wohlgemuth 5

Benjamin Lund (ud: 68.) 5

Lucas Jensen 4

Sebastian Czajkowski (ud: 85) 4

Ninos Gouriye (ud: 38.) 3

Miroslav Slovov (ind: 38.) 3

Emmanuel Ogude (ind: 68.) 4

Daniel Christensen (ind: 85.) UB