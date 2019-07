FC København vandt 2-0 efter en skidt præstation mod Den Gule Fare på CASA Arena Horsens foran 3.565 tilskuere.



Efter 80 minutter, hvor AC Horsens parerede FCKs tandløse fremstød, lykkedes det FCKs bedste mand på banen, Jonas Wind, at tvinge bolden ind over stregen.

Kort tid efter fejrede Dame N'Doye sin kamp nummer 200 i FCK-trøjen med scoringen til slutresultatet 2-0.

Hvem var bedst, og hvem var værst?

Her er B.T.s karakterer:

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

AC Horsens (4-4-2)

Michael Lansing 6

Peter Nymann 4

Malte Kiilerich Hansen 5

Sivert Heltne Nilsen 6

Michael Lumb 5

Louka Prip 4

Bjarke Jacobsen 5

Hallur Hansson 6

Jonas Thorsen 6

Rune Frantsen 4

Nicolai Brock-Madsen 5

Snit: 4,6

Peter Therkildsen (ind 76.) UB.

Thomas Kortegaard (ind 80.) UB.

Kasper Junker (ind 90.) UB.

FC København (4-4-2)

Sten Grytebust 6

Karlo Bartolec 5

Victor Nelsson 5

Andreas Bjelland 6

Guillermo Varela 5

Carlo Holse 4

Carlos Zeca 6

Jens Stage 4

Viktor Fischer 5

Jonas Wind 8

Dame N'Doye 6

Snit: 5,5

Pierre Bengtsson (ind 80.) UB.

Nikolaj Thomsen (ind 80.) UB.

Mohamed Daramy (ind 80.) UB.