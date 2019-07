Brøndby vandt her til aften 3-2 hjemme over OB.

En kamp som Brøndby dominererde i store perioder, men alligevel kom de ned i sækken med 1-2 mod et meget kynisk OB-mandskab.

De blågule fik dog vendt det til sidst ikke mindst takket være Kamil Wilczek, der endnu en gang viste sin store klasse foran mål.

Se B.T.s karakterer her.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Brøndby (4-3-3)

Marvin Schwäbe 5

Jens Martin Gammelby 7

Hjörtur Hermannsson 5

Anton Skipper 6

Anthony Jung 4

Lasse Vigen Christensen (ud 60.) 5

Josip Radošević 5

Dominik Kaiser 6

Simon Hedlund (ud 83.) 7

Kamil Wilczek 9

Jesper Lindstrøm (ud 69.) 8

Snit: 6

Simon Tibbling (ind 60.) 6

Mikael Uhre (ind 69.) 5

Kasper Fisker (ind 83.) UB

OB (3-5-2)

Oliver Christensen 4

Marco Lund 3

Ramon Leeuwin 4

Oliver Lund Jensen 4

Ryan Johnson Laursen 5

Jens Jakob Thomasen (ud 65.) 4

Janus Drachmann (ud 83.) 4

Troels Kløve 6

Jacob Barrett Laursen 6

Bashkim Kadrii 6

Sander Svendsen (ud 55.) 6

Snit: 4,69

Anders K. Jacobsen (ind 55.) 5

Mathias Greve (ind 65.) 4

Julius Eskesen (ind 83.) UB