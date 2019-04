På en solrig skærtorsdag vandt AGF 2-1 over Sønderjyske på Ceres Park i Aarhus. Men Sønderjyske havde mulighederne til sidst.

Det var en intens og underholdende kamp, hvor begge mandskaber gik til stålet.

Spillerne kan absolut være deres indsats bekendt, men der var alligevel nogle, der strålede mere end andre. Hos AGF var Jens Stage stærkt spillende og reddede tilmed en Sønderjyske-afslutning på stregen. Men også Kamil Grabara og Bunde spillede fornemt. Og hos Sønderjyske kæmpende Christian Jakobsen, der i øvrigt også var målscorer, ihærdigt og drev flere gange gæk med AGF-forsvaret.

Samtidig blev Sønderjyskes topscorer Mart Lieder en skurk i slutminutterne af kampen. En chance alene med Kamil Grabara og en efterfølgende friløber blev begge misbrugt, hvilket var medvirkende til, at Sønderjyske ikke fik point med hjem fra Aarhus. Det afspejler sig også i B.T.s karakterer, som du kan se herunder.

AGF's Benjamin Hvidt mod SønderjyskEs Victor Ekani under Superligakampen mellem AGF og SønderjyskE på Ceres Park i Aarhus , torsdag 18. april 2019. Foto: Henning Bagger

AGF (4-3-3)

Kamil Grabara 7

Magnus Anbo 6

Frederik Tingager 6

Jesper Juelsgård 5

Casper Højer Nielsen 5

Jens Stage 7

Youssef Toutouh (ud 64. minut) 6

Adama Guira 5

Benjamin Hvidt 5 (ud 65. minut)

Tobias Sana 4

Alexander Ammitzbøll 5 (ud 75. minut)

Kasper Lunding 5 (ind 64. minut)

Mustapha Bundu 7 (ind 65. minut)

Patrick Mortensen UB (ind 75. minut)

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Sønderjyske (4-3-3)

Sebastian Mielitz 6

Nicholas Marfelt 5

Marc Pedersen 5

Kees Luijckx 5

Stefan Gartenmann 6

Marcel Rømer 4

Victor Mpindi 6 (ud 53. minut)

Eggert Jonsson 6

Christian Jakobsen 7

Peter Christiansen 6 (ud 58. minut)

Johan Absalonsen 4 (ud 81. minut)

Alexander Bah 5 (ind 53. minut)

Mart Lieder 3 (ind 58. minut)

Senad Jarovic UB (ind 81. minut)