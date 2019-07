7.310 tilskuere på MCH Arena i Herning så FC Midtjylland besejre Esbjerg fB 1-0 i Superliga-sæsonens første kamp.

Sejrsmålet blev lavet i det 89. minut af indskiftede Mikael Anderson

Hvem var bedst og hvem var værst?

Her er B.T.'s karakterer:

FC Midtjylland (3-5-2)

Jesper Hansen 6

Kian Hansen 6

Erik Sviatchenko 6

Alexander Scholz 6

Joel Andersson 5

Frank Onyeka (ud: 73.) 4

Ayo Simon Okosun 5

Evander Ferreira 5

Paulo Victor da Silva 5

Gustav Wikheim (ud: 85.) 5

Jose Francisco Dos Santos Junior (ud: 86.) 6

Snit: 5,4

Awer Mabil (ind: 73.) UB

Mikael Anderson (ind:85.) UB

Artem Dovbyk (ind: 86.) UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Esbjerg fB (4-3-3)

Jeppe Højbjerg 6

Daniel Anyembe 5

Rodolph Austin 6

Markus Halsti 6

Jesper Lauridsen 5

Jacob Sørensen 5

Lasha Parunashvili (ud: 90.) 5

Joni Kauko 5

Mathias Kristensen (ud: 66.) 4

Yuri Yakovenko 5

Pyry Soiri (ud: 81.) 5

Snit: 5,2

Mark Brink (ind: 81.) UB

Patrick Egelund (ind: 66.) 5

Noah Nurmi (ind: 90.) UB