4.023 tilskuere så AGF vinde fredag aftens kamp i Superligaens nedrykningsspil mod AC Horsens 3-0.

Patrick Mortensen scorede to gange for AGF, mens Mustafa Amini blev noteret for en enkelt fuldtræffer.

Resultatet betyder, at AGF fører nedrykningsspillets Pulje 1 med 35 point, hvilket er seks mere end Sønderjyske på den tredjeplads, der er ensbetydende med, at der senere på foråret venter en række nervepirrende playoff-kampe om nedrykning

Hvem var bedst og hvem var værst. Her er B.T.s karakterer:

AC Horsens (4-4-2)

Matej Delac 7

Peter Nymann 5

Mads Juel Andersen 4

Mikkel Qvist 4

Michael Lumb 5

Tobias Arndal (ud: 23.) 3

Bjarke Jacobsen 4

Hallur Hansson 4

Jonas Borring (ud: 55.) 3

Kasper Junker 4

Oliver Drost (ud: 77.) 4

Snit: 4,3

Sammy Skytte (ind: 23.)

Sebastian Avanzini (ind: 55.)

Nicolai Brock-Madsen (ind: 73.)

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

AGF (4-1-4-1)

Karim Grabara 6

Alexander Munksgaard (ud: 33.) 5

Frederik Tingager 6

Jesper Juelsgård 6

Casper Højer Nielsen 6

Jens Stage 7

Mustapha Bundu (ud: 88.) 6

Mustafa Amini 6

Bror Blume (ud: 82.) 5

Jakob Ankersen 6

Patrick Mortensen 7

Snit: 6,0

Youssef Toutouh (ind: 33.) 5

Benjamin Hvidt (ind: 82.) UB

Tobias Sana (ind: 88.) UB