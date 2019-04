FC København slog FC Midjylland til tælling i kampen om det danske mesterskab med en sejr på 3-0 i Telia Parken.

Københavnerne blev mere end almindeligt godt hjulpet på vej af en storspillende Dame N'Doye, som var banens bedste spiller og scorede to mål.

Her er B.T.s karakterer til de to hold:

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

FC København 4-4-2

Jesse Joronen (ud: 65.) 7

Peter Ankersen 7

Denis Vavro 7

Andreas Bjelland 8

Nicolai Boilesen 6

Robert Skov 5

Rasmus Falk (ud: 88.) 7

Carlos Zeca 9

Viktor Fischer (ud: 71.) 6

Jonas Wind 8

Dame N'Doye 9

---

Stephan Andersen (ind: 65.) 6

Nicolaj Thomsen (ind: 71.) UB

Guillermo Varela (ind: 88.) UB

FC Midtjylland 3-4-3

Jesper Hansen 5

Alexander Scholz 4

Erik Sviatchenko 6

Kian Hansen 5

Joel Andersson (ud: 73.) 3

Jakob Poulsen 5

Tim Sparv (ud: 62.) 6

Rafal Kurzawa 4

Evander 3

Frank Onyeka (ud: 66.) 4

Paul Onuachu 3

---.

Awer Mabil (ind: 62.) 5

Gustav Wikheim (ind: 66.) 6

Ayo Simon Okosun (ind: 73.) UB