Så uddeler B.T.s udsendte reporter, Søren Hanghøj Kristensen, karakterer til Brøndby-spillerne efter derbyet mod F.C. København, hvor det blev til et nederlag i overtiden

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Den kritiserede tyske keeper startede en smule usikkert, men spillede sig siden op. Var dig ikke chanceløs ved målet. Karakter: 5

Den svenske angriber har en energi og en løbekapacitet, som passer til et derby som gult passer til blåt. Han bliver savnet, hvis han som forventet rejser videre til vinter. Karakter: 6

Det er på én og samme tid yndefuldt og det komplet modsatte, når den store finne kaster sig ind i en duel med begrænset fart. Men søndag var det effektivt, og Arajuri havde fint styr på N'Doye og Sotiriou. Karakter: 6

Kampen blev fysisk med mange dueller - også i 3. sals højde. Den slags kan tyskeren, der var så tæt på at holde nullet for første gang siden august. Karakter: 6

Det bliver sjældent sådan rigtig godt for Jung, der simpelthen ikke sætter noget epokegørende aftryk. Søndag blev det igen lidt middelmådigt. Til slut blev det endda værre, da han flere gange blev kørt over af Skov. Karakter: 3

Kroaten har bestemt positive elementer i sit spil, men i en kamp som denne smider han for mange bolde væk til at sidde på den position, han gør. Blev kåret til MoM af fansene. Karakter: 5

Slåskampe, fysisk spil og lidt hovedet under armen. Det var på mange måder en kamp skræddersyet til Vigen. Karakter: 6

Det er stadig vanskeligt at få øje på, hvad det helt præcis er tyskeren mestrer på Brøndby-midtbanen. Han havde søndag Tibblings plads - men simpelt sagt er svenskeren bare bedre. Karakter: 4

Mukhtar viser stadig i glimt, at han er en fremragende fodboldspiller. I små perioder lyser lommelygten i længere tid, men for ofte er der problemer med batteriet. Derby-arbejdsindsatsen var der dog intet i vejen med. Karakter: 6

Man forventer efterhånden så meget fra den polske målræv, at han næsten kun kan skuffe, når han ikke scorer. Men søndag var han oven i købet lidt for usynlig. Langt fra Wilczeks bedste kamp. Karakter: 4

Den lille 'speedster' måtte udgå med en skade efter mindre end ti minutter og kan derfor ikke bedømmes. Karakter: UB

Energibomben blandede sig i meget, efter han kom på banen efter ti minutters spil. Der er krummer i kroaten, der kan blive en stærk joker. Karakter: 6

Svenskeren fik det sidste kvarter . Karakter: UB

Uhre fik de sidste to minutter i stedet for en usynlig Wilczek. Karakter: UB

Kampen udviklede sig til en fysisk affære, og det kan tyskeren ikke være utilfreds med. Så mesto større er den kolde spand med vand, der ramte i overtiden. Karakter: 5