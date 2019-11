4.156 tilskuere så Randers FC og AaB spille 3-3 i fredag aftens Superliga-kamp.

Som cifrene antyder fejlede underholdningen intet. Til gengæld var spillets kvalitet svingende.

Hvem var bedst og hvem var værst?

Her er B.T.'s karakterer:

Randers FC (4-4-2)

Jonas Dakir 5

Johnny Thomsen 5

Simon Graves 5

Mathias Nielsen 6

Kevin Conboy 6

Mikkel Kallesøe 5

Vito Hammershøy-Mistrati (ud: 90.) 7

Frederik Lauenborg 6

Marvin Egho 6

Emil Riis 6

Al-Hadji Kamara 6

Snit: 5,6

Benjamin Stokke (ind: 90.) UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER