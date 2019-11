AGF vandt knebent mod FC Nordsjælland søndag, hvor en straffespark var forskellen mellem to ret så ufarlige hold.

AGFs offensive profiler Mustapha Bundu og Patrick Mortensen reddede deres ellers dårlige indsatser ved henholdsvis at fremtvinge og omsætte et (tvivlsomt?) straffespark. Bundu var så godt som usynlig i en kamp, hvor han bør være bedre.

Hos FC Norsjælland var Ibrahim Sadiq flyvende i første halvleg, inden han forsvandt ud af kampen. Magnus Kofod Andersen spillede fremragende, ligesom Abdul Mumin gjorde det... indtil han begik i et straffespark, der endte med at koste dyrt for FC Nordsjælland.

Herunder kan du se B.T.s karakterer til de to hold.

FC Nordsjælland (4-3-3)

Nicolai Larsen: 6

Ulrik Yttergård Jenssen (ud. 73): 5

Abdul Mumin: 4

Kian Hansen: 5

Oliver Villadsen: 4

Magnus Kofod Andersen (ud. 82): 8

Jacob Steen Christensen: 5

Mikkel Rygaard: 3

Ibrahim Sadiq (ud. 63): 6

Mikkel Damsgaard: 6

Isaac Atanga: 4

Snit: 5,1

Indskiftere

Mohammed Kudus (ind. 63): 6

Mathias Rasmussen (ind. 73): UB

Joachim Rothmann (ind 82): UB

AGF (4-3-3)

William Eskelinen: 6

Alexander Munksgaard: 5

Niklas Backman: 6

Sebastian Hausner: 4

Casper Højer Nielsen: 4

Zachary Duncan (ud. 33): 6

Nicolai Poulsen: 5

Bror Blume (ud. 68.): 6

Mustapha Bundu: 4

Patrick Mortensen: 4

Jon Thorsteinsson (ud. 78): 4

Snit: 4,9

Indskiftere

Benjamin Hvidt (ind. 33): 5

Jakob Ankersen (ind. 68.): 5

Nicklas Helenius (ind. 78): UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER