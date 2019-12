AGF vandt søndag eftermiddags Superliga-udekamp mod Esbjerg og AGF 2-1

AGF førte ved pausen 1-0 på en scoring af Mustapha Bundu.

Da indskiftede Patrick Egelund udlignede til 1-1 seks minutter før tid, lignede det en uafgjort kamp. Men på et langskudsmål i dommerens tillægstid af Mustafa Amini lykkedes det for AGF at erobre tre point.

Hvem var bedst og hvem var værst? Her er B.T.s karakterer:

Esbjerg fB (4-4-2)

Jeppe Højbjerg 7

Daniel Anyembe 5

Rodolph Austin 7

Jeppe Brinch 5

Jesper Lauridsen 5

Mathias Kristensen (ud: 62.) 5

Lasha Parunashvili (ud: 78.) 5

Jesper Sørensen 5

Joni Kauko 5

Yuri Yakovenko 5

Mohammed Dauda 5

Snit: 5,4

Pyry Soiri (ind: 62.) 5

Patrick Egelund (ind: 78.) UB



Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

AGF (4-1-4-1)

William Eskelinien 6

Alexander Munksgaard 5

Niklas Backman 7

Sebastian Hausner 5

Casper Højer Nielsen 5

Nicolai Poulsen 6

Mustapha Bundu 5

Mustafa Amini (ud: 35.) 6

Bror Blume 5

Jon Dagur Thorsteinsson (ud: 85.) 5

Patrick Mortensen (ud: 85.) 5

Snit: 5,5

Jakob Ankersen (ind: 35.) 6

Nicklas Helenius (ind: 85.) UB

Kevin Diks (ind: 85.) UB