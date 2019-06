Lyngby BK er tilbage i Superligaen.

På Nord Energi Arena i Hjørring spillede cheftræner Christian Nielsens tropper det andet og altafgørende playoff-opgør mod Vendsyssel FF 2-2, og dermed er oprykningen sikret ved en sejr på sammenlagt 4-3.

Jeppe Kjær og Adnan Mohammad bragte Lyngby BK foran 2-0 inden Jon Thorsteinsson og Tiemoko Konate udlignede for Vendsyssel FF.

Hvem var værst og hvem var bedst? Her er B.T.s karakterer:

Vendsyssel FF (4-4-2)

Nicolai Flø 5

Mads Roerslev (ud: 46.) 4

Jeppe Svenningsen 5

Andreas Kaltoft 5

Søren Henriksen 5

Tiémoko Konaté 7

Francisco Santos Junior 5

Mikkel Frankoch (ud: 55.) 3

Jón Dagur Thorsteinsson 5

Al-Hadji Kamara 5

Benjamin Källman (ud: 64.) 5

---

Dylan McGowan (ind: 55.) 6

Matti Steinmann (ind: 64.) 6

Daniel Christensen (ind: 46.) 5



Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Lyngby BK (3-4-3)

Thomas Mikkelsen 6

Lasse Nielsen 7

Nikolaj Geertsen 6

Frederik Winther 6

Lasse Fosgaard 6

Martin Ørnskov 7

Jesper Christjansen 5

Nicklas Mouritsen 5

Frederik Gytkjær (ud: 59.) 5

Jeppe Kjær (ud: 70.) 7

Adnan Mohammad (ud: 80.) 7

---

Gustav Marcussen (ind: 70.)

Danni König (ind: 80.)

Magnus Hee Westergaard (ind: 59.)