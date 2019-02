Der var kogt op til en direkte duel om Superligaens tredjeplads inden Esbjerg og Brøndby søndag aften tørnede sammen. Og det blev en underholdende affære.

Brøndby var på forhånd favoritter til kampen, men det passede hjemmeholdet mere end godt. Esbjerg var i alle spillets facetter dominerende og kunne have vundet langt større, end tilfældet var. Først i 85. minut meldte Brøndby sig ind i kampen.

Og Alexander Zorniger må for alvor have ridset hovedbunden i stykker, for defensiven bliver igen ved med at være et problem.

Her er B.T.s dom over de to mandskaber:

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Esbjerg FB [4-3-3]

Jeppe Højbjerg: 6

Daniel Anyembe: 6

Rodolph Austin (ud, 60.): 5

Markus Halsti: 5

Jesper Lauridsen: 6

Jacob Lungi Sørensen: 5

Lasha Parunashvili: 6

Joni Kauko: 7

Mathias Kristensen (ud, 74.): 6

Adrian Petre: 6

Carlo Holse: 5

Indskiftere:

Jeppe Brinch (ind, 60.): 5

Adnane Tighadouini (ind, 74. - ud, 81.): UB

Yuri Yakovenko (ind, 81.): UB

Gennemsnit: 5,7

Brøndby IF [4-4-2]

Marvin Schwäbe: 6

Jens Martin Gammelby (ud, 60.): 3

Paulus Arajuuri: 3

Benedikt Röcker: 2

Anthony Jung: 2

Josip Radosevic: 6

Lasse Vigen Christensen: 4

Dominik Kaiser: 5

Besar Halimi (ud, 46.): 3

Michael Uhre (ud, 60.): 3

Simon Hedlund: 3

Indskiftere:

Hany Mukhtar (ind, 46.): 4

Simon Tibbling (ind, 60.): 6

Nicolai Laursen (ind, 60.): 4

Gennemsnit: 3,6