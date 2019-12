One of these days...

Sådan har det helt sikkert føltes for FCK i 80 minutter på en dag, hvor intet gik holdets vej. OB scorede et fantastisk mål tidligt i kampen, og derfra stod de hvidklædte spillere næsten for al action i resten af kampen.

Så kom Pieros Sotiriou på banen og ændrede kampbilledet fuldstændig med to hurtige kasser. Han spillede dog ikke længe nok til at få en karakter.

Herunder kan du se B.T.s karakterer til de to hold.

FC København (4-4-2)

Karl-Johan Johnsson: 7

Guillermo Varela: 7

Sotirios Papagiannopoulos (ud 79.): 5

Victor Nelsson: 6

Pierre Bengtsson: 6

Pep Biel (ud. 60.): 3

Rasmus Falk (ud 79.): 5

Carlos Zeca: 7

Viktor Fischer: 3

Dame N'Doye: 5

Michael Santos: 4

Snit: 5,3

Indskiftere

Mohamed Daramy (ind 60.): 4

Pieros Sotiriou (ind 79.): UB

Robert Mudrazija (ind 79.): UB

OB (3-4-3)

Oliver Christensen: 8

Ramon Leeuwin: 6

Alexander Juel Andersen: 4

Oliver Lund: 3

Ryan Johnson Laursen (ud 84.): 5

Jens Jakob Thomasen (ud 69.): 5

Janus Drachmann: 5

Jacob Barett Laursen: 6

Anders K. Jacobsen: 7

Bashkim Kadrii: 4

Mathias Greve (ud 45.): 6

Snit: 5,3

Indskiftere

Mads Frøkjær (ind 45.): 4

Moses Opondo (ind 69.): 5

Issam Jebali (ind 84.): UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER