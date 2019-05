FC København havde lagt op til guldfest i Telia Parken, men de 26.000 FCK-fans måtte gå skuffede hjem.

For FC Nordsjælland vandt 3-1 og gav dermed cheftræner Flemming Pedersen sin første sejr. Og den sejr fik nordsjællænderne blandt andet på baggrund af en skidt FCK-defensiv.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

FC København 4-4-2

Jesse Joronen 4

Peter Ankersen (90.) 5

Denis Vavro 3

Sotirios Papagiannopoulos (ud: 87.) 3

Pierre Bengtsson 4

Robert Skov 5

Rasmus Falk 6

Carlos Zeca 6

Mohamed Daramy (ud: 70.) 6

Viktor Fischer 4

Jonas Wind 6

---

Pieros Sotiriou (ind: 70.) 6

William Kvist (ind: 87.) UB

Ahmed Daghim (ind: 90.) UB

FC Nordsjælland 4-3-3

Nicolai Larsen 8

Nicklas Strunck 6

Ulrik Yttergård Jenssen 6

Victor Nelsson 7

Mathias Rasmussen 6

Jacob Steen Christensen 5

Magnus Kofod Andersen (ud: 85.) 6

Mohamed Kudus 8

Andreas Skov Olsen (ud: 81.) 7

Mikkel Rygaard 8

​Jonathan Amon (ud: 69.) 6

---

Godsway Donyoh (ind: 69.) 6

Ibrahim Sadiq (ind: 81.) UB

Mikkel Damsgaard (ind: 85.) UB