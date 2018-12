Brøndby var en klasse bedre end Hobro, da de jyske gæster blev sendt hjem med et af de slags nederlag, der burde have været større.

Især gæsternes offensiv, der ikke skabte en afslutning i kampens første 69 minutter, var særdeles tandløs. Men hvem var bedst og hvem var værst? Her er B.T.s karakterer fra Brøndbys 1-0-sejr:

Brøndby IF (4-4-2)

Marvin Schwäbe 6

Johan Larsson 7

Paulus Arajuuri 7

Benedikt Röcker 6

Anthony Jung 6

Josip Radoisevic 6

Hany Mukhtar 7

Simon Tibbling 7

Besar Halimi 5

Kamil Wilczek 4

Ante Erceg (ud: 66.) 3

Mikael Uhre (ind: 66.) 4

Kasper Fisker (ind: 74.) UB

Nikolai Laursen (ind: 86.) UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Hobro IK (5-3-2)

Jesper Rask 6

Jesper Bøge 5

Yaw-Ihle Amankwah 5

Frans Dhia Putros 6

Rasmus Minor 6

Mathias Haarup 6

Martin Mikkelsen 6

Jonas Brix-Damborg 5

Vito Hammershøj-Mistrati 5

Emmanuel Sabbi (ud: 66.) 3

Julian Kristoffersen (ud: 66.) 2

Pål Alexander Kirkevold (ind: 66.) 5

Egar Babayan (ind: 66.) 5

Mikkel M. Pedersen (ind: 80.) UB