5.428 tilskuere på DS Arena i Hobro så hjemmeholdet vinde sensationelt 2-1 over FC København.

Julian Kristoffersen og Emmanuel Sabbi scorede hjemmeholdets mål, mens Michael Santos blev noteret for FCK's ene.

Hos FCK fik Nicklas Bendtner debut. Han gjorde sig ikke specielt bemærket, og kom ikke frem til et eneste afslutningsforsøg.

Hvem var bedst og hvem var værst? Her er B.T.'s karakterer:

Hobro IK (4-4-2)

Jesper Rask 6

Jesper Bøge 6

Anel Ahmedhodzic 5

Rasmus Minor Petersen 7

Mathias Haarup 6

Emmanuel Sabbi 7

Christian Cappis (ud: 80.) 6

Mikkel M. Pedersen 5

Edgar Babayan 7

Pål Alexander Kirkevold 5

Julian Kristoffersen (ud: 74.) 6

Snit: 6,0

Nicholas Gotfredsen (ind: 80.) UB

Imed Louati (ind: 74.) UB

Brandon Onkony (ind: 89.) UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

FC København (4-4-2)

Sten Grytebust 5

Karlo Bartolec 5

Sotirious Papagiannopoulos 5

Andreas Bjelland 5

Pierre Bengtsson 5

Pep Biel (ud: 72.) 5

Zeca 5

Rasmus Falk 6

Viktor Fischer (ud: 72.) 5

Michael Santos 5

Pieros Sotoriou (ud: 72.) 4

Snit: 5,1

Mohamed Daramy (ind: 72.) UB

Carlo Holse (ind: 72.) UB

Nicklas Bendtner (ind: 72.) UB