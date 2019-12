6.138 tilskuere på Ceres Park i Aarhus så AGF og Lyngby BK spille 1-1.

Rezan Corlu bragte Lyngby BK foran i det sjette minut, og et kvarter før pausen udlignede Patrick Mortensen.

Hvem var bedst og hvem var værst?

Her er B.T.s karakterer:

AGF (4-1-4-1)

William Eskelinen 6

Alexander Munksgaard 5

Sebastian Hausner 4

Frederik Tingager (ud: 32.) 5

Casper Højer Nielsen 6

Nicolai Poulsen 5

Mustapha Bundu 6

Mustafa Amini 6

Bror Blume 5

Jakob Ankersen 6

Patrick Mortensen (ud: 70.) 6

Snit: 5,5

Nicklas Helenius (ind: 70.) 5

Jesper Juelsgård (ind: 32.) 6

Kevin Diks (ind: 74.) UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER