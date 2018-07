Hobro jagtede deres første point i sæsonen, da de søndag eftermiddag fik besøg af Brøndby.

Selvom Brøndby var udset som store favoritter, så blev kampen en tæt affære med flere store chancer til begge mandskaber. Alligevel lykkedes det Brøndby at hive en 2-1 sejr hjem dybt inde i dommerens overtid.

Her er B.T.s karakterer efter kampen.

Fakta Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år

Hobro IK (3-5-2)

Jesper Rask: 4

Yaw-Ihle Amankwah: 6

Jesper Bøge: 6

Rasmus Minor Petersen: 5

Mathias Haarup: 6

Frans Dhla Putros: 4

Vito Hammershøj-Mistrati: 7

Martin Mikkelsen: 4

Jacob Tjørnelund: 5

Edgar Babayan: 6

Emmanuel Sabbi: 5

Nicholas Gotfredsen (5) ind for Mathias Haarup (71)

Quincy Antipas (UB) ind for Frans Dhia Putro (78)

Mikkel Pedersen (UB) ind for Martin Mikkelsen (79)

Gennemsnit af start-11er: 5,3

Brøndby IF (4-1-2-1-2)

Marvin Schwäbe: 7

Johan Larsson: 7

Joel Kabongo: 5

Benedikt Röcker: 3

Anthony Jung: 6

Dominik Kaiser: 6

Lasse Vigen Christensen: 6

Simon Tibbling: 6

Hany Mukhtar: 7

Kamil Wilczek: 5

Ante Erceg: 4

Mikkel Uhre (6) ind for Ante Erceg (67)

Kasper Fisker (UB) ind for Simon Tibbling (79)

Jens Martin Gammelby (UB) ind for Lasse Vigen (90)

Gennemsnit af start-11er: 5,6