Guldet kunne være blevet sendt til FC København, hvis FC Midtjylland havde smidt point mandag aften.

Men FC Midtjylland ville det anderledes, og det skylder midtjyderen Paul Onucahu er stor tak for, da hans to scoringer var nok til at sikre en 1-2-sejr over FC Nordsjælland i Farum. Se B.T.s karakterer fra opgøret herunder.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

FC Nordsjælland (3-4-3)

Peter Vindahl Jensen 4

Abdul Mumin 3

Victor Nelsson 5

​Ulrik Yttergård Jenssen 5

Karlo Bartolec 6

Magnus Kofod Andersen (ud 89.) 4

Mohammed Kudus 5

Mads Valentin Pedersen 5

Jonathan Amon 6

Andreas Skov Olsen 5

Mikkel Damsgaard (ud 63.) 5

---

Jacob Christensen (ind 63.) 4

Godsway Donyoh (und 75.) UB

Mathias Rasmussen (ind 89.) UB

FC Midtjylland (3-4-3)

Jesper Hansen 6

Alexander Scholz 5

Erik Sviatchenko 5

Manjrekar James 3

Joel Andersson 6

Jakob Poulsen 5

Tim Sparv 4

Marc Dal Hende 6

Frank Onyeka (ud 78.) 4

Paul Onuachu 7

Evander (ud 66.) 4

---

Gustav Wikheim (ind 66.) 4

Awer Mabil (ind 78.) UB