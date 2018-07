Det blev til 1-1 mellem Vejle og AGF, da de mandag aften mødtes på Vejle Stadion.

En intens afslutning gav især AGF muligheden for at snuppe de tre point, men det endte med en remis. AGF var uden Pierre Kanstrup, hvor Jesper Juelsgård spillede i stedet - og det var ikke en kæmpe succes.

Her er B.T. Sports karakterer til de to hold:

Fakta Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Vejle (3-5-2)

Pavol Bajza 6

Rasmus Lauritsen 6

Mads Greve 4

Mads Lauritsen 4

Sean Murray (ud 68.) 5

Arbnor Mucolli (ud 64.) 5

Ylber Ramadani 5

Jacob Schoop 6

Viljormur Davidsen 4

Allan Sousa (ud 89.) 7

Gustaf Nilsson 4

Nicolaj Madsen (ind 64.) 5

Kerim Memija (ind 68.) 5

Adam Jakobsen (ind 89.) UB

AGF (4-4-1-1)

Aleksandar Jovanovic 6

Dino Mikanovic 5

Niklas Backman 5

Jesper Juelsgård 3

Casper Højer Nielsen 5

Jens Stage 6 (ud 78.)

Björn Daniel Sverrison (ud 56.) 5

Adama Guira 6

Jakob Ankersen 4

Bror Blume (ud 73.) 6

Kasper Junker 4

Mustafa Amini (ind 56.) 5

Tobias Sana (ind 73.) UB

Mustapha Bundu (ind 78.) UB

Mål: 0-1 Bror Blume (56.), 1-1 Allan Sousa (65.)

Tilskuere: 10.254

Dommer: Morten Krogh