Der var drama for alle pengene i Aarhus, da FC Midtjylland i slutminutterne hentede de tre point hjem til Heden.

Og især én spiller på det århusianske mandskab får svært ved at sove i nat. Nemlig den svenske målmand William Eskelinen, som fik en forfærdelig debut, da han begik straffespark i kampens slutminutter.

En aktion, som gav FC Midtjylland det afgørende mål i kampen, da Evander sendt bolden sikkert i nettet.

Her er B.T.s dom over de to mandskaber:

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

AGF (4-3-3)

William Eskelinen: 2

Alexander Munksgaard: 6

Frederik Tingager: 6

Jesper Juelsgård: 6

Casper Højer Nielsen: 5

Mustafa Amini: 8

Nicolai Poulsen: 7

Bror Blume (ud 73.): 5

Mustapha Bundu: 6

Patrick Mortensen: (ud 83.) 5

Jon Thorsteinsson (ud 73.): 4

Gennemsnit: 5,5

Jakob Ankersen (ind 73.): UB

Tobias Sana (ind 73.): UB

Alexander Ammitzbøll (ind 83.): UB

FC Midtjylland (3-5-2)

Jesper Hansen: 6

Alexander Scholz: 5

Erik Sviatchenko: 6

Rasmus Nicolaisen: 5

Jens-Lys Cajuste: 5

Evander Ferrerira: 7

Ayo Simon Okosun (ud: 60): 4

Frank Onyeka (ud: 78): 5

Joel Andersson: 6

Gustav Wikheim: 6

Junior Brumado (ud: 67): 6

Gennemsnit: 5,5

Tim Sparv: (ind: 60): 5

Sory Kaba (ind: 67): 5

Mikael Anderson (ind: 78): UB