Lyngby overraskede ved at vende et truende nederlag til en vigtig sejr, da AGF var på besøg.

To mål på tre minutter vendte kampen fuldstændig på hovedet, og så var Lyndby foran 2-1. Det blev også sejrens slutresultat.

Igen viste Lyngby-angriberen Frederik Gytkjær, at han er fuldstændig ustyrlig, da han scorede sit fjerde mål i fire Superligakampe.

Her er B.T.s dom over de to mandskaber:

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Lyngby BK (3-4-3)

Thomas Mikkelsen: 5

Kasper Enghardt: 6

Nikolaj Geertsen: 5

Frederik Winther: 7

Lasse Fosgaard: 6

Jesper Christjansen: 7

Martin Ørnskov: 6

Patrick Da Silva (ud 88:): 6

Frederik Gytkjær: 8

Emil Nielsen (ud 82.): 4

André Riel (ud 73.): 6

Rezan Corlu (ind 73.): UB

Magnus Westergaard (ind 82.): UB

Kasper Jørgensen (ind 88.): UB

AGF (4-3-3)

William Eskelinen: 6

Alexander Munksgaard: 5

Frederik Tingager: 5

Jesper Juelsgård: 5

Casper Højer Nielsen: 6

Mustafa Amini: 5

Nicolai Poulsen: 5

Bror Blume (ud 60.) : 5

Mustapha Bundu: 7

Patrick Mortensen (ud 76.): 5

Jon Thorsteinsson (ud 69.): 7

Tobias Sana (ind 60.): 6

Zachary Duncan (ind 69.): 5

Nicklas Helenius (ind 76.): UB