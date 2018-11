FC København erobrede førstepladsen med en hårdt tilkæmpet 2-1-sejr i Parken over mesterskabsrivalerne fra FC Midtjylland.

Her er B.T's. karakterer til FCK og FC Midtjylland efter braget i Parken.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

FC København (4-4-2)

Man er aldrig helt tryg, når finnen har bolden i fødderne, men kommer der et skud, er han oftest garant for en solid sprællemandsredning. Karakter: 6

Landsholds-Peter var klædeligt påpasselig i defensiven, men søgte som altid offensivt at finde hullerne i modstandernes forsvars-ost. Karakter: 6

Der har i denne sæson været snak om, at Bjelland gør Vavro bedre. Men er vi der, hvor vi snart skal tale om, at det også går den anden vej? Stærk kamp. Karakter: 7

Bliver af landsholdskollegaer drillet med sit store hoved. Det brugte han fint til at spille endnu en kamp med omtanke i forsvaret. Enkelte skønhedsfejl. Karakter: 6

Der var langt mellem de offensive godbider fra veteran-svenskeren med de indlægsparate hofter. Men fik lukket godt ned for Mabil. Karakter: 5

Den store efterårsprofil så i perioder ud til at have glemt sin farlighed ude i en skov. Men fik tilkæmpet sig til straffesparket, han selv scorede på. Karakter: 6

Engageret og arbejder som en hest, men Superligaens Pirlo bliver han aldrig. Der var både afgørende aktioner og småkiksede afleveringer fra anføreren. Karakter: 6

Vinder ikke mange fysiske dueller på sin fortsat uvante midtbanemotor-plads, men er et vigtigt og energisk offensivt omdrejningspunkt. (UD 83.). Karakter: 6

Kan så meget med bolden, men det bliver til for lidt for den tekniske nordjyde, der mangler den sidste vildskab for at vælte hovedstaden. (UD 65.) Karakter: 3

Det unge angrebshåb fik chancen fra start. Men eventyret fra Brøndby-kampen kunne han ikke følge op på. Med i enkelte fine angreb. (UD 79.). Karakter: 6

For meget slagsmål - for lidt mål. Tog uden at tøve kampen op i brydeduellerne med den stærke FCM-forsvarstrio, men virkede uskarp med bolden. Karakter: 5

Hold da helt Jan Gregus. Slovakken fejrede 100 kampe for FCK, som har været fyldt med både op- og særligt nedture, med at hamre sejrsmålet ind. (IND 65.). Karakter: 7

Indskiftet efter 79 minutter. Karakter: UB.

Indskiftet efter 83 minutter. Karakter: UB.

Ståle Solbakken fik justeret taktikken undervejs og havde en heldig hånd med indskiftnigen af Gregus. Karakter: 7

FC Midtjylland (3-4-3)

Ser ikke helt heldig ud ved FCK's 2-1-sejrsmål, hvor Gregus' langskud får lov at sejle i mål. Trækker ned i en ellers ganske habil indsats. Karakter: 5

Endnu engang var det de laaaange indkast, man lagde mest mærke til ved ærkejyden Kian. Hvilket sådan set er meget godt, når man er forsvarsspiller. Karakter: 6

Havde nok at se til i talrige dueller med N'Doye, som han ofte kom godt ud af. Mindre overbevisende var hans satsning, der gav FCK-straffe. (UD 89.). Karakter: 5

Det er en elegant forsvarsspiller i Adidas World Cup-støvler, FCM har hentet hjem til Danmark. Iskold defensivt såvel som i opspillet. Karakter: 7

Mangler endnu at stemple ind i Superligaen for alvor. Og det blev så heller ikke i aften, at svenskerens lidt blege indsats går over i annalerne. Karakter: 4

Den rutinerede kaptajn er tandhjulet, der får FCM's offensiv til at spinne rundt. Ramte ikke topniveau, hvilket kunne ses på hele holdet. Karakter: 5

Trøje nummer 10, brasiliansk tekniker - iskold dansk novemberaften. Det er en kombi, der sjældent udløser sambabold. Således også i Parken. (UD 65.) Karakter: 3

En til tider ukoncentreret, men på samme tid discplineret indsats fra den normalt så offensive back. Stækkede Robert Skov, men ufarlig frem ad banen. Karakter: 5

Har fået sit gennembrud for FCM dette efterår, men mod FCK lugtede det mere af den flagrende Mabil, som løb rundt på leje i Esbjerg. (UD 65.). Karakter: 3

Altid underholdende, ofte pivhamrende farlig, sjældent fejlfri. Den lange nigerainer havde en aften, hvor alle tre ingredienser var i spil. Scorede. Karakter: 7

Den brasiliansk-norske profil viste igen fine prøver på den mest varmblodede del af sit fædrende ophav. Var dog for norsk i det, når det galt skarpheden. Karakter: 6

Nåede ikke for alvor at sætte sit præg på kampen i den halve time, han var på banen. Altid garant for en energisk fight. Karakter: 5

Den indskiftede offensivspiller kan blive en stor profil. Hans halve time på banen gav FCM lidt mere dynamik. Karakter: 5

Indskiftet efter 89 minutter. Karakter: UB

Havde indstillet sit hold godt til FCK. Særligt defensivt stod holdet godt. Men frem ad banen leverede særligt kanterne for lidt. Karakter: 5