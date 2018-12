FC Nordsjælland fik 3 vigtige point mod AGF.

Begge mandskaber jagtede vitale point i forhåbningerne om at nærme sig toppen af Superligaen. Her trak AGF det længste strå.

Men hvem var værst og beds fra de to hold? Her er B.T.s karakterer fra aftenens kamp.

FC Nordsjælland (3-4-3)

Nicolai Larsen 6

Ulrik Yttergård Jensen 5

Victor Nelsson 5

Andreas Skovgaard 5

Karlo Bartolec 6

Jacob Steen Christensen 4

Magnus Kofoed Andersen 5

Mads Valentin Pedersen 4 (ud i det 73. minut)

Andreas Skov Olsen 4

Mikkel Damsgaard 4 (ud i det 85. minut)

Godsway Donyah 4 (ud i det 72. minut)

Jonathan Ammon 4 (ind i det 72. minut)

Joachim Rothmann 6 (ind i det 73. minut)

Benjamin Hansen UB (ind i det 85. minut)

AGF (4-4-2)

Kasper T. Kristensen 6

Casper Højer Nielsen 5

Jesper Juelsgård 5

Pierre Kanstrup 5

Dino Mikanovic 4

Jakob Ankersen 5 (ud i det 79. minut)

Adama Guira 4

Mustafa Amini 5

Martin Spelmann 4

Jens Stage 5

Mustapha Bundu 4 (ud i det 69. minut)

Ryan Mmaee 4 (ind i det 69. minut)

Magnus Kaastrup 4 (ind i det. 79.minut)

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER