Fra det totalte fiasko til et ekstatisk Brøndby Stadion.

Brøndby var helt nede i kulkælderen i opgøret mod mod Randers FC, inden de i anden halvleg satte tempo på og viste, at den europæiske plads skulle være deres med en sejr på 4-2.

Men hvem var bedst, og hvem var værst?

Her er B.T.s karakterer:

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Brøndby (4-4-2):

Marvin Schwäbe: 5

Kevin Mensah: 6

Hjörtur Hermannsson: 5

Paulus Arajuuri: 5

Anthony Jung: 5

Josip Radosevic: 6

Dominik Kaiser: 8

Lasse Vigen (UD 66): 7

Simon Tibbling: 7

Kamil Wilczek: 7

Mikael Uhre (UD 76): 6



Indskiftere:

Besar Hamlimi (IND 66) 7

Ante Erzeg (IND 76): UB

Benedict Röcker (IND 90): UB

Randers FC (3-5-2):

Patrik Carlgren: 8

Jonas Bager: 6

Kasper Enghardt (UD) 85: 6

Erik Marxen: 6

Björn Kopplin (UD 45.): 5

Mikkel Kallesøe: 8

Nicolai Poulsen: 6

Mads Aaquist (UD 70'): 7

Kevin Conboy: 5

Marvin Egho: 6

Saba Lobjanidze: 7

Indskiftere:

Tobias Damsgaard (IND 45.): 7

Emil Riis (IND 70): 5

Benjamin Stokke (IND 85'): UB