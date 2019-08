5.160 tilskuere på Sydbank Park i Haderslev så Sønderjyske og AGF spille 0-0 i mandag aftens Superliga-kamp.

AGF var tættest på sejren i en kamp, der kvalitetsmæssigt var skuffende. Blandt andet havde Mustapha Bundu syv minutter før den ordinære spilletids udløb et skud på stolpen.

Kampen sluttede dramatisk eftersom AGF fik midtbanespilleren Nicolai Poulsen udvist.

Hvem var bedst og hvem var værst? Her er B.T.s karakterer:

Sønderjyske (5-4-1)

Sebastian Mielitz 6

Alexander Bah 6

Stefan Gartenmann 6

Eggert Jonsson 6

Patrick Banggaard 6

Johan Absalonsen 6

Rilwan Hassan (ud: 80.) 5

Victor Ekani (ud: 64.) 5

Mads Albæk 4

Christian Jakobsen 5

Mart Lieder 4

Udskiftningsspillere:

Kees Luijckx

Danny Amankwaa (ind: 80.) UB

Marco Rojas

Nicholas Marfelt

Peter Christiansen

Marcel Rømer (ind: 64.)

Frederik August Albrecht

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

AGF (4-4-2)

William Eskelinen 6

Alexander Munksgaard 6

Niklas Backman 6

Jesper Juelsgård 6

Casper Højer Nielsen 6

Mustafa Amini 4

Nicolai Poulsen 5

Bror Blume (ud: 59.) 4

Mustapha Bundu 5

Alexander Ammitzbøll 5

Jon Dagur Thorsteinsson (ud: 68.) 4

Udskiftningsspillere:

Jakob Ankersen (ind: 68.)

Nicklas Helenius (ind: 75.) UB

Zachary Duncan (ind: 59.)