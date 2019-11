For øjnene af 6.305 tilskuere på Aalborg Portland Park vandt FC Midtjylland udekampen i Superligaen mod AaB 1-0.

Sejrsmålet blev lavet i det 11. minut, da Frank Onyeka passerede Jacob Rinne i AaB's mål.

Hvem var bedst og hvem var værst?

Her er B.T.s karakterer:

AaB (4-5-1)

Jacob Rinne 5

Kristoffer Pallesen 6

Jores Okore 6

Mathias Ross Jensen 5

Frederik Børsting (ud: 87.) 6

Kasper Kusk 5

Iver Fossum 5

Magnus Christensen (ind: 82.) 6

Oliver Abildgaard 6

Patrick Olsen 5

Lucas Andersen 5

Snit: 5,5

Jakob Ahlmann (ind: 82.) UB

Rasmus Thelander (ind: 87.) UB



Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

FC Midtjylland (4-2-3-1)

Jesper Hansen 6

Joel Andersson 6

Erik Sviatchenko 8

Alexander Scholz 6

Nikolas Dyhr 6

Frank Onyeka 7

Evander Ferreira (ud: 84.) 6

Awer Mabil (ud: 66.) 5

Emiliano Marcondes 6

Mikael Andersson 6

Junior Brumado (ud: 60.) 4

Snit: 6,0

Sory Kaba (ind: 60.) 5

Jens-Lys Cajuste (ind: 66.) 6

Gustav Isaksen (ind: 84.) UB