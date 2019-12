AGF sikrede sig en overraskende sejr på 3-1 i søndag aftens Superliga-topopgør mod FC Midtjylland, der i slutfasen fik udvist Evander.

11.009 tilskuere så Awer Mabil bringe hjemmeholdet foran 1-0 i slutningen af første halvleg.

Straks efter pausen slog AGF til med tre scoringer i løbet af blot otte minutter.

Hvem var bedst og hvem var værst? Her er B.T.s karakterer:

FC Midtjylland (4-1-4-1)

Jesper Hansen 5

Paulinho (ud: 59.) 3

Erik Sviatchenko 5

Alexander Scholz 5

Nikolas Dyhr 4

Jens-Lys Cajuste (ud: 74.)

Awer Mabil 6

Emiliano Marcondes (ud: 59.) 5

Evander 4

Mikael Anderson 5

Sory Kaba 5

Tim Sparv (ind: 59.) 5

Rasmus Nicolaisen (ind: 74.) UB

Junior Brumado (ind: 59.) 4

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

AGF (4-1-4-1)

William Eskelinen 6

Alexander Munksgaard 6

Niklas Backman 7

Frederik Tingager 7

Casper Højer Nielsen 7

Mustafa Amini 6

Mustapha Bundu (ud: 81.) 7

Zach Duncan 6

Bror Blume 6

Jon Thorsteinsson (ud: 70.) 6

Patrick Mortensen (ud: 85.) 6

Jakob Ankersen (ind: 70.) 6

Nicklas Helenius (ind: .) UB

Magnus Anbo (ind: 81.) UB