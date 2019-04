7.549 tilskuere på MCH Arena i Herning så FC Midtjylland spille sig i pokalfinalen.

Således vandt cheftræner Kenneth Andersens tropper 4-0 over OB.

Torsdag bliver det afgjort, om det bliver Brøndby eller AaB, som FC Midtjylland skal møde i finalen Kr. Himmelfartsdag i Parken.

Hvem var bedst og hvem var værst? Her er B.T.s karakterer:

FC Midtjylland (3-4-3)

Jesper Hansen 7

Kian Hansen 7

Erik Sviatchenko 7

Alexander Scholz 6

Joel Andersson 6

Jakob Poulsen 7

Evander Ferreira 7

Rafal Kurzawa 6

Awer Mabil (ud: 64.) 6

Paul Onuachu (ud: 85.) 8

Frank Onyeka (ud: 66.) 6

Snit: 6,7

Tim Sparv (ind: 77.) UB

Mayron George (ind: 85.) UB

Gustav Wikheim (ind: 64.)

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

OB (3-5-2)

Sten Grytebust 5

Rasmus Leeuwin (ud: 71.) 5

Jeppe Tverskov 4

Alexander Ludwig 5

Ryan Johnson Laursen (ud: 61.) 4

Casper Nielsen 5

Jens Jakob Thomasen 5

Troels Kløve 4

Oliver Lund 4

Bashkim Kadrii (ud: 61.) 4

Anders K. Jacobsen 5

Snit: 4,6

Nicklas Helenius (ind: 61.)

Julius Eskesen (ind: 61.)

Mathias Greve (ind: 71.) UB