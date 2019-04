FC Midtjylland satte søndag eftermiddag to vigtige point til i toppen af Superligaen.

Således måtte de regerende danske fodboldmestre nøjes med 2-2 i udekampen mod Esbjerg - ikke mindst takket være en scoring af vestjyderne i dommerens tillægstid af Rodolph Austin.

Hvem var værst og hvem var bedst?

Her er B.T.s karakterer.

Esbjerg fB (4-3-3)

Jeppe Højbjerg 5

Daniel Anyembe 6

Rodolph Austin 7

Markus Halsti 6

Jesper Lauridsen 6

Mark Brink (ud: 76.) 5

Jesper Sørensen 6

Joni Kauko 6

Carlo Holse 6

Yuri Yakovenko 6

Adnane Tighadouini (ud: 69.) 5

Snit: 5,8

Mathias Kristensen (ind: 69.) 5

Adrian Petre (76.) UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

FC Midtjylland (4-3-3)

Jesper Hansen 6

Kian Hansen 6

Erik Sviatchenko 5

Alexander Scholz 5

Joel Andersson 5

Evander Ferreira 6

Jakob Poulsen 7

Marc Dal Hende 6

Frank Onyeka (ud: 81.) 7

Mayron George (ud: 62.) 4

Gustav Wikheim (ud: 62) 5

Snit: 5,7

Awer Mabil (ind: 62.) 5

Paul Onuachu (ind: 62.) 5

Tim Spark (ind: 81.) UB