5.118 tilskuere så FC København vinde udekampen mod Randers FC 1-0.

Kampens spillemæssige kvalitet var svingende.

Mens Emil Riis havde hjemmeholdets største chancer, misbrugte Jonas Wind et par store muligheder - inden han et minut fik headet mod mål og scorede sejrsmålet, der senere blev noteret som et selvmål af Randers-forsvareren Mathias Nielsen.

Hvem var bedst, og hvem var værst? Her er B.T.s karakterer:

Randers FC (4-4-2)

Patrik Carlgren 7

Björn Kopplin 6

Mathias Nielsen 6

Erik Marxen 6

Kevin Conboy 6

Saba Lobjanidze 5

Vito Hammershøy-Mistrati 5

André Rømer 6

Mikkel Kallesøe (ud: 82.) 5

Emil Riis (ud: 73.) 3

Marvin Egho (ud: 82.) 4

Snit: 5,4

Johnny Thomsen (ind: 82.)

Frederik Lauenborg (ind: 82.) UB

Simon Piesinger IB

Benjamin Stokke (ind: 73.) UB

Tosin Kehinde IB

Jonas Dakir IB

Kasper Waarst Høgh IB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

FC København (4-4-2)

Sten Grytebust 6

Karlo Bartolec 6

Sotirios Papagiannopoulos 5

Victor Nelsson 6

Bryan Oviedo (ud: 79.) 5

Pep Biel (ud: 58.) 4

Zeca 6

Jens Stage 7

Rasmus Falk (ud: 79.) 5

Pieros Sotiriou 5

Jonas Wind 6

Snit: 5,5

Guillermo Varela IB

Pierre Bengtsson (ind: 79.) UB

Victor Fischer (ind: 79.) UB

Nicolaj Thomsen IB

Mohamed Daramy IB

Karl Johan Johnsson IB

Carlo Holse (ind: 58.) 5

UB = udenfor bedømmelse

IB = ikke på banen