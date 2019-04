OB mod FCK

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

OB 3-5-2

Sten Michael Grytebust 7

Ramon Leeuwin 5

Jeppe Tverskov 6

Oliver Lund 5

Ryan Laursen 6

Casper Nielsen (ud: 87.) 7

Jens Jakob Thomasen (ud: 76.) 7

Troels Kløve 5

Jacob Barrett Laursen 5

Bashkim Kadrii 4

Anders K. Jacobsen (ud: 75.) 5

---

Nicklas Helenius (ind: 75.) UB

Janus Drachmann (ind: 76.) UB

Mathias Greve (ind: 87.) UB

FC København 4-4-2

Jesse Joronen 6

Peter Ankersen 6

Denis Vavro 5

Andreas Bjelland 8

Nicolai Boilesen 6

Rasmus Falk (ud: 88.) 5

Guillermo Varela (ud: 46.) 5

Carlos Zeca 5

Nicolaj Thomsen 6

Viktor Fischer (ud: 81.) 4

Dame N'Doye 9

---

Sotirios Papagiannopolulos (ind: 46.) 7

William Kvist (ind: 81.) UB

Pierre Bengtsson (ind: 88.) UB