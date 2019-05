Sikke en kamp i Esbjerg.

Hjemmeholdet førte 2-0 mod FC København efter de første 45 minutters spil.

Efter pausen lignede FCK en vinder, da Jonas Wind scorede til 3-2. Det slog ikke Esbjerg ud eftersom de i kampens sidste minutter scorede to gange og dermed vandt 4-3.

Hvem var værst og hvem var bedst? Her er B.T.s karakterer:

Esbjerg (4-3-3)

Jeppe Højbjerg 5

Daniel Anyembe 6

Rodolph Austin 7

Markus Halsti 5

Jesper Lauridsen 5

Jacob Sørensen 5

Lasha Parunashvili 5

Joni Kauko 7

Mathias Kristensen (ud: 79.) 5

Yuri Yakovenko (ud: 90.) 5

Adnane Tighadouini (ud: 66.) 8

Mark Brink (ind: 66.) 5

Patrick H. Egelund (ind: 79.) UB

William Møller (ud: 90.) UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

FC København (4-4-2)

Frederik Ibsen 4

Guillermo Varela 4

Andreas Bjelland 5

Denis Vavro 5

Pierre Bengtsson 5

Robert Skov 6

Nicolaj Thomsen (ud: 46.) 3

José Carlos »Zeca« Rodrigues 5

Viktor Fischer (ud: 90.) 5

Dame N'Doye 5

Mohammed Daramy (ud: 73.) 5

Jonas Wind (ind: 46) 6

William Kvist (ind: 73.) UB

Pieros Sotiriou (ind: 90.) UB