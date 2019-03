FC Nordsjælland og FC København spillede 2-2 på Right to Dream Park i Farum.

Og her var det især hjemmeholdets Victor Nelsson og Mikkel Damsgaard, der skinnede med deres præstationer. I den anden ende af skalaen så FCKs Robert Mudrazija ikke ud til at føle sig hjemme på kunstrgræsset.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

FC Nordsjælland 4-3-3

Nicolai Larsen 6

Karlo Bartolec 7

Victor Nelsson 9

Ulrik Yttergård Jenssen 8

Mads Pedersen 7

Mikkel Rygaard (ud: 73.) 6

Magnus Kofod Andersen 6

Mikkel Damsgaard 8

Andreas Skov Olsen 6

Godsway Donyoh (ud: 84.) 7

Mathias Rasmussen (ud: 84.) 7

---

NIcklas Strunck (ind: 73.) UB

Benjamin Hansen (ind: 84.)

Jonathan Amon (ind: 84.)

FC København 4-4-2

Jesse Joronen 7

Peter Ankersen 6

Denis Vavro 6

Andreas Bjelland 7

Guillermo Varela 6

Robert Skov 6

Carlos Zeca 7

Robert Mudrazija (ud:46.) 4

Mohamed Daramy (ud: 61.) 6

Viktor Fischer 6

Dame N'Doye 8

---

Nicolaj Thomsen (ind: 46.) 6

Jonas Wind (ind: 61.) 5