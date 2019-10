13.884 tilskuere så FC København vinde mandag aftens Superliga-kamp i Aarhus 2-1 over AGF.

Mens Dame N'Doye scorede begge FCK's mål, blev Jon Thorsteinsson noteret for AGF's.

Hvem var bedst og hvem var værst?

Her er B.T.s karakterer:

AGF (4-3-3)

Aleksandar Jovanovic 5

Alexander Munksgaard 5

Nicklas Backman 6

Jesper Juelsgård 5

Casper Højer Nielsen 6

Nicolai Poulsen 6

Mustapha Bundu (ud: 80.) 5

Zach Duncan 5

Bror Blume 5

Jon Thorsteinsson 6

Patrick Mortensen (ud: 74.) 5

Snit: 5,3

Jakob Ankersen (ind: 80.) UB

Alex Gersbach (ind: 74.) UB

Nicklas Helenius (ind: 74.) UB



Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

FC København (4-4-2)

Karl-Johan Jonsson 7

Guillermo Varela (ud: 46.) 5

Sotirios Papagiannopoulos 6

Victor Nelsson 6

Pierre Bengtsson 6

Pep Biel (ud: 77.) 5

Zeca 7

Jens Stage 6

Viktor Fischer 6

Dame N'Doye 8

Michael Santos (ud: 74.) 5

Snit: 6,1

Pieros Sotiriou (ind: 74.) UB

Mohamed Daramy (ind: 77.) UB

Karlo Bartolec (ind: 46.) 5